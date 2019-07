Zähne verraten evolutionären Ursprung des Weißen Hais

Patrick Jambura vom Institut für Paläontologie der Uni Wien und sein Team haben mit hochauflösenden Mikro-CT Aufnahmen den Zahnaufbau dieser Tiere untersucht und die Ergebnisse im Fachjournal Scientific Reports veröffentlicht.

Menschenzähnen ähnlich

Haizähne bestehen - ähnlich wie jene des Menschen - aus zwei mineralisierten Geweben: einer harten Schale (Zahnschmelz) und dem darunter liegenden Dentin. Bei den Haien kann das Dentin unterschiedlich aufgebaut sein: entweder sehr kompakt wie in den Zähnen der Säugetiere (Orthodentin) oder schwammartig porös, ähnlich wie Knochen aufgebaut sind (Osteodentin). Die kompakte Form kommt nur in der Zahnkrone vor, während die schwammartige Form die Zahnwurzel bildet. Bei einigen Haiarten kommt Osteodentin aber auch in der Krone vor und ergänzt das dortige Orthodentin.