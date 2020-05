Yoga: Behutsam mit den eigenen Grenzen

Kritik gab es in den vergangenen Wochen vor allem für unerfahrene Yoga-Lehrer, die sich in Schnellkursen ausbilden haben lassen, um mit dem Boom mitzuhalten. Für den Orthopäden Manuel Sabeti-Aschraf vom Wiener AKH ist es eine Frage der Zeit, bis erste Anzeigen gegen Yoga-Lehrer aufgrund von Verletzungen erstattet werden.

Für einen Yogi ist es wichtig, die eigene Herangehensweise zu überdenken. Die Unfallchirurgin Stefanie Syre erklärt das so: „In unserer westlichen Welt neigen wir leider oft dazu, Yoga als Konkurrenzsport zu sehen.“ Für den schönsten Lotussitz gibt es jedoch keinen Preis – wer seine Grenzen überschätzt und überschreitet, tut sich nichts Gutes.

Sabeti-Aschraf erzählt von einer Patientin, die sich beim Versuch, den Lotussitz zu erzwingen, sogar den Meniskus eingerissen hat: „Würden Yoga-Schüler etwas mehr auf ihren Körper hören, würde so etwas nicht passieren. Der Körper gibt uns die Grenzen vor.“

Die Verantwortung liegt also auf Lehrer- und auf Schülerseite. Die GOTS kritisiert vor allem die uneinheitliche Ausbildung. Vizepräsident Karl-Heinz Kristen: „Jedes Fitnesscenter will mit dem Trend mithalten, aber Yoga geht sehr in die Tiefe – es geht auch um Atemtechnik, um die Verbindung von Körper und Geist. Das kann man nicht in einem Schnellkurs lernen.“ Ein guter Yoga-Lehrer bildet sich außerdem ständig fort, muss die Grenzen seiner Schüler erkennen und sie notfalls in ihrem Ehrgeiz bremsen.

Rosemarie Wagner-Fliesser vom Yogazentrum Ashtangavienna wäre es am liebsten, wenn man bei Yoga gar nicht mehr von Sport sprechen würde. Es gehe um eine Lebensphilosophie. „Unser emotionaler Zustand beeinflusst unseren Körper und umgekehrt.“ So rücken die positiven Effekte von Yoga auch wieder in den Vordergrund.