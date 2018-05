Worauf beim Grillen mit Hund zu achten ist

"Man muss nicht alles panisch sichern, aber aufpassen wie bei einem kleinen Kind. Aufsicht ist bei offenem Feuer oberstes Gebot", sagt Reitl. Hunde vergessen beim Duft von Fleisch rasch ihre Erziehung. Mitunter werden sie zu Dieben. Essensreste, Stücke, die auf den Boden gefallen sind, aber auch Delikatessen direkt vom Griller sind vor ihnen nicht sicher, Brandverletzungen an den Lefzen und im Maul die Folge. "Verbrennungen müssen sofort vorsichtig gekühlt werden. Eiswürfeln direkt auf der Haut richten aber mehr Schaden an", sagt der Zoodoc aus der Ordination Tiergarten Schönbrunn. Eine Salbe zur Nachbehandlung hilft ebenso wie Topfenwickel. Verletzungen am Kopf sowie große bzw. eitrige Brandwunden müssen vom Tierarzt versorgt werden.

Der Veterinärmediziner ist auch gefragt, wenn sich Hunde an durchhitzen, spröden Knochen verletzt haben oder das Knochenfressen nicht gewöhnt ist. Bei einem Überangebot an Tischabfällen reichen Magensaftmenge und -konzentration nicht aus, um die Knochen zu zersetzen, eine schmerzhafte Knochenkotverstopfung kann folgen. Der Tierarzt muss den Patienten dann unter Narkose setzen und eine Darmspülung einleiten.