Wo man schon vor 100 Jahren den Massentourismus beklagte

Einstmals war das Gold i n Salzburgs Bergen zu finden, heute ist es a u f Salzburgs Bergen zu finden.“ Also sprach der Präsident der Handels- und Gewerbekammer, Ludwig Zeller. Im Jahr 1898. Und das Salzburger Volksblatt schrieb 1908: „Der Strom der Reisenden ist imstande ein Land oder eine Stadt vollkommen umzugestalten“.

Die Streitfrage „Bewahren oder Erschließen“ hat nicht erst unser Jahrhundert erfunden. Sie ist so alt wie der Tourismus selbst. Das hat die Historikerin Katharina Scharf (Bild oben) festgestellt, als sie sich jetzt für ihre Dissertation mit der touristischen Erschließung und Transformation Salzburgs beschäftigt hat.

Scharf kommt aus einem überhaupt nicht touristischen Gebiet. „Vom Land, aus Oberösterreich“, erzählt sie im KURIER-Interview. Der Umzug nach Salzburg, in eine Stadt, in der der Tourismus überall präsent ist, war daher „eine ganz neue Erfahrung“. Sie wollte wissen, wie es so weit kommen konnte. Und wie sich das auf die Bevölkerung auswirkt.