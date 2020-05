Wie der Geburtsmonat die Gesundheit beeinflusst

Der Zeitpunkt der Geburt beeinflusst die spätere Gesundheit – das hat allerdings nichts mit Astrologie und Hokuspokus zu tun, sondern vielmehr mit Umwelteinflüssen, denen man in den ersten Lebensmonaten ausgesetzt ist. So konnten frühere Studien schon zeigen, dass Mai-Geborene auffällig oft an Multipler Sklerose erkranken oder dass Juli-Geborene seltener Nachwuchs bekommen.

Im Rahmen einer aktuellen Studie der Columbia Universität wurden die Daten von 1,7 Millionen Menschen ausgewertet, die zwischen dem Jahr 1900 und 2000 geboren wurden. Dabei haben die Forscher 55 Krankheiten identifiziert, die in gewissen Geburtsmonaten besonders häufig auftraten. Überprüft wurden insgesamt 1688 Erkrankungen. So konnten Zusammenhänge zwischen dem Geburtsmonat und dem Risiko für Herzerkrankungen oder Asthma gezeigt werden. Der aktuellen Erhebung zufolge leben Mai- und Juli-Geborene besonders gesund. Jene, die im Oktober geboren wurden, haben die höchsten Krankheitsrisiken.

Doch die Forscher betonen, dass die Gesundheit nur zu einem kleinen Teil vom Geburtsmonat abhängt – Umweltbedingungen und Lebensstilfaktoren wie Ernährung und Bewegungsverhalten wirken sich viel stärker auf Gesundheit und Lebenserwartung aus.