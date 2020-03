Zwangsentschleunigung durch Corona: "Wir haben zu schnell gelebt"

Genau! Die, die immer gesagt haben: „Tut mir leid, keine Zeit!“ Und daraus ihre Wichtigkeit aufgebaut haben. Menschen, die Zeitpunkte planen und nicht Zeiträume, die haben es jetzt schwer. Die Chefhektiker werden ihre Probleme haben.

Es gibt aber auch Leute, die die Entschleunigung gerade sehr genießen. Welche Typen sind das?

Im Vorteil sind jene, die ihr Leben nicht nach der Uhr, sondern nach ihrer eigenen Natur, nach den Zeitsignalen ihres Körpers, gestalten können.

Alleinerzieherinnen werden jetzt bestenfalls milde lächeln: Nach der inneren Uhr leben, ist für Menschen, die Homeoffice, Haushalt und Kinderbetreuung samt Unterricht unter einen Hut bringen müssen, ein Hohn ...

... ja, die verordnete Entschleunigung bedeutet für manche mehr Zeitdruck, weil die Betreuungseinrichtungen wegbrechen. Das gilt auch für die Leute in den Krankenhäusern und an den Supermarktkassen.

Sie meinen, es könnte helfen, unsere To-do-Listen wegzuwerfen und stattdessen Let-it-be-Listen (Lass-es-sein-Listen) zu schreiben. Wie können die ausschauen?

Alles aufschreiben, was man morgen nicht tut! Wenn man das umgesetzt hat, wieder eine Liste mit den Dingen schreiben, die man noch sein lassen kann. Wenn man auch die Let-it-be-Listen weglassen kann, ist man am Ziel.

Ein Appell also, Perfektionismus und Unwichtiges sein zu lassen?

Genau: Wir sind eine Gesellschaft, die immer mehr tun wollte, musste und sollte. Das Seinlassen haben wir als Müßiggang und Faulheit diskreditiert. Und das ist falsch. Denn das Seinlassen kann durchaus sehr produktiv sein.

Inwiefern?

Es wirft uns auf uns selbst zurück. Wir flüchten permanent vor uns selbst. Das führt uns ins Burn-out. Die Nähe zu uns bringt letztlich Zufriedenheit.

Klingt toll. Es gibt Zukunftsforscher, die für nach der Krise sogar eine andere – bessere – Gesellschaft prognostizieren ...

... ja, aber welche? Es stimmt: Erfahrungen, die man am eigenen Leib spürt, prägen das zukünftige Verhalten. Daher verspreche ich mir einiges davon. Unsere Gesellschaft ist reich. Man muss nicht alles revolutionieren, könnte aber daran denken, das Geld anders zu verteilen als es bisher üblich war. In Deutschland etwa sind Zigmilliarden bereitgestellt worden. Für die Wirtschaft. Aber für die Leute im Krankenhaus oder an der Supermarktkasse nicht. Man könnte denen, die sich dort halb totschuften, doppeltes Gehalt geben. Nein, die Autoindustrie bekommt es.

Vielleicht lassen sich jetzt auch ein paar andere Probleme lösen. Zum Beispiel auch ökologische. Eigentlich bleibt uns gar nichts anderes übrig, denn wir sind abhängiger von der Natur, als wir dachten. Nicht vergessen: Auch das Coronavirus ist ein Naturphänomen.