Wiener Radiologen wiesen zusätzliche Corona-Lungenschäden nach

Bei der herkömmlichen Computertomografie absorbiert der Detektor gegenüber der Röntgenstrahlenquelle möglichst alle Quanten, die das Gewebe durchdringen, und wandelt sie in ein elektrisches Signal um. Allerdings kann ein herkömmlicher Detektor nur die Summenwirkung dieser Quanten erfassen, also nur einen "Intensitätswert". Ein photonenzählender Detektor kann hingegen die ankommenden Röntgenquanten direkt in ein elektrisches Signal umwandeln. Außerdem zählt er jedes einzelne Photon, also jedes Energiepaket, das ein Gewebe durchdrungen hat, und übermittelt, wie hoch die Energie beim Auftreffen auf den Detektor ist.

Weil die Energie der Quanten etwas über die Materie aussagt, die der Röntgenstrahl durchdrungen hat, ist es möglich, ein CT-Bild in verschiedene Materialien aufzuschlüsseln. Das neue Verfahren kann mit einer Schichtdicke pro Bild von nur noch 0,2 Millimetern eine um das fünffach höhere Auflösung als ein CT mit der älteren Technik erreichen. Auch die Strahlendosis kann verringert werden.

Die Teilnehmer an der Studie wurden im Mittel 101 Tage nach dem ersten positiven SARS-CoV-2-PCR-Test untersucht. Die CT-Scans fanden in etwa im Abstand von einer halben Stunde statt. Ein Viertel der Probanden war wegen Covid-19 auf einer Intensivstation gelegen, vier von ihnen hatten künstlich beatmet werden müssen. 16 litten drei Monate nach der akuten Erkrankung noch immer an Atemnot, 15 an Abgeschlagenheit und ein Viertel an andauernden Hustenanfällen.