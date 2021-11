Wie Wissenschafter Strümpfe aus Chicorée herstellen wollen

Bisher wurden diese Stoffe aus Erdöl gewonnen. Heute weiß Kruse, dass sie dafür nur irgendeine Form von Kohlehydrat braucht – „Zellulose, Stärke oder Inulin. Das findet man in allen möglichen Pflanzen. Zum Beispiel in Stroh aus der Getreideproduktion, Grünschnitt oder eben in den Rüben von Chicorée“, zählt sie auf. „Der Salat wird gegessen, die Wurzeln werden weggeworfen. Was für eine Verschwendung“, meint Kruse und extrahiert die kostbare Substanz (2.000 Euro das Kilo im Chemikalien-Großhandel) seit einigen Jahren im Labor.