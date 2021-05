Wie Forscher im Hallstätter See 11.500 Jahre in die Vergangenheit blicken

Tief in die Vergangenheit

Das interdisziplinäre Forscherteam rund um Kerstin Kowarik vom Naturhistorischen Museum Wien (NHM) wollte noch viel tiefer in die Vergangenheit eintauchen. „Dazu sind wir heute hier“, sagt Geologe Strasser und lacht. Mit gutem Grund: Schließlich ist es ihm und seinem Team gelungen, 51 Meter tief zu bohren. „Es deutet alles darauf hin, dass wir ein Archiv geöffnet haben, das 11.500 Jahre zurückreicht.“ Es ist ein noch nie da gewesener Blick zurück in das Klima, die Umwelt, die Geologie der Region.

Hallstatt ist der ideale Ort

Für Kovaric ist das so spannend, weil sie wissen will, „wie der Mensch mit seiner Umwelt verbunden ist und sie beeinflusst.“ Von der Vergangenheit lernen, wie man in Zukunft gut und vor allem nachhaltig wirtschaftet, ist das Motto. „Und Hallstatt ist der ideale Ort dafür. Von Alters her haben die Menschen hier in die Landschaft eingegriffen, haben bereits vor Jahrtausenden tiefe Stollen und Hallen in den Berg getrieben und alles zurückgelassen, was sie nicht mehr brauchten. Genauso wie wir heute, haben sie Dinge getan, die Spuren hinterlassen haben.“

1.200 Kilogramm Salz pro Tag mussten abtransportiert werden. Sie hat errechnet, dass wohl täglich Salzkarawanen nach Süden und Norden ausrückten, Tiere haben die Wege ausgetrampelt, haben Futter gebraucht, auch mussten Werkzeuge hergestellt und Bäume gefällt werden. „All diese Aktivitäten hinterlassen Spuren in der Umwelt.“