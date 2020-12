Wie Forscher bisher völlig unbekannte Sternbilder der Alten Ägypter entdeckten

Nachdem das alte Ägypten aufgehört hatte zu existieren und der Kult verschwunden war, gab es eine Nachnutzung des Tempels. Er war regelrecht mit der Stadt verwachsen: Häuser und Hütten wurden direkt an die Mauern gebaut, an anderen Stellen ragte er aus einem Schuttberg. Das riesige Gebäude selbst ließ sich gut in Parzellen einteilen, man konnte offenes Feuer darin machen, Werkstätten einrichten. „Was weiß ich, was den Leuten in 1.500 Jahren alles eingefallen ist“, resümiert der Ägyptologe.

„Jedenfalls waren die astronomischen Darstellungen vom Dreck vernebelt. Sauneron konnte also nur die grob gemeißelten Reliefs dokumentieren, denen machte der Ruß nichts, aber die farbigen Details waren weg.“