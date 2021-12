Wie ein Museum Hitler jetzt entsorgt

„Wobei uns die Bandbreite der Emotionen, die mit diesen Objekten verbunden sind, besonders interessiert“, sagt Sommer und berichtet von einer jungen Frau, die mit ihrer Großmutter das Arbeitszimmer des kürzlich verstorbenen Großvaters ausräumte und dabei auf eine ganze Lade voller unbenutzter, versiegelter NS-Dolche stieß. „Nicht einmal die Großmutter, die ein Leben lang mit dem Mann verheiratet war, hatte eine Ahnung, was da versteckt war.“

Entsorgungsort Museum

Da werden die Historikerinnen dann ganz schnell zur Informationsstelle, und das Museum dient als Entsorgungsort: „Viele Menschen sorgen sich wirklich, dass sie mit einem Fuß im Kriminal stehen, wenn sie so etwas zu Hause haben. Das ist in Österreich nicht der Fall. Man darf diese Dinge besitzen“, stellt Sommer klar. „Aber nicht präsentieren. Darum ist auch der Handel verboten.“ Wobei immer der Einzelfall zu prüfen sei (Das Mauthausenkomitee hat ein Handbuch erarbeitet, was am Flohmarkt und im Internet erlaubt ist. Tel. 0810500199, www.mkoe.at). Jedenfalls handle es sich noch immer um ein derart heikles Thema, dass die Mehrheit der Schenker nicht darüber reden will, berichten die Historikerinnen.

Und so verschickt so manch einer seinen Kellerfund lieber anonym. Sommer zitiert aus einem maschinengeschrieben Paket-Begleittext: „Könnte mir vorstellen, dass das historisch relevant ist. Wenn nicht, bitte entsorgen“, stand da zu lesen. „Das war für uns dann titelgebend“ – Hitler entsorgen war geboren.