Wie deine Weltraumkapsel sanft landen kann

Um den Fallschirm nun an deiner Kapsel zu befestigen, verwende einige gleich lange Stücke Schnur, die du an den Ecken anklebst oder anknotest und dann mit Klebeband an der Luftballon-Kapsel anbringst.

Nun zu unserem Test! Nimm die kleine Test-Kapsel in die Hand und lege den Fallschirm so rund um sie, dass du beides zusammen gut werfen kannst – und wirf dieses Paket in die Luft. Deine Kapsel fliegt in die Höhe, dann macht sie eine Kehrtwendung und dein Fallschirm entfaltet sich beim Rückflug ganz von allein.

Da der aufgefaltete Fallschirm beim Flug in Richtung Erde eine große Fläche bekommt, reibt sich sein Stoff, das Stück Müllsack, an der Luft und bildet einen Widerstand. Dadurch wird der Fall verlangsamt und die Kapsel kann sanft zu Boden gleiten.

Probiere verschiedene Formen und Größen für den Fallschirm aus! Viel Erfolg beim Flug ins Weltall – aber noch viel mehr Erfolg bei der Rückkehr!

