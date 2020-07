Werkzeugfunde: Lebten schon vor 30.000 Jahren Menschen in Amerika?

Die ersten Menschen haben offenbar schon sehr viel früher als bisher angenommen auf dem amerikanischen Kontinent gelebt. Dies geht aus zwei am Mittwoch in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichten Studien hervor.

Wissenschafter der Universidad Autónoma de Zacatecas entdeckten demnach in einer Höhle in Zentralmexiko Steinwerkzeuge, die belegen, dass bereits vor mindestens 30.000 Jahren Menschen in Amerika lebten - und damit etwa 15.000 Jahre früher als angenommen.