Was sich im Bauch eines Museums versteckt

Apropos studieren: „Dass so viel gesammelt wird, ist der Forschung geschuldet“, erklärt Gassner den eigentlichen Sinn des Riesendepots des Naturhistorischen Museums. Und so starteten unlängst weit über 100 Jahre alte Krokodile aus Madagaskar ihre späte Karriere. „Ihre DNA wurde in London analysiert“. Was wichtig sei, weil es sie heute kaum mehr gebe.

Ehe es zu Erfrierungen kommt, geht es weiter in das mit 15 Grad vergleichsweise warme Alkoholstockwerk im zweiten Tiefgeschoß. Hier lagern Exponate in hochprozentig gefüllten Gläsern, darunter eine große Sammlung von Brückenechsen, in den kleinsten Gläsern wurden Eier konserviert, in den größten ganze Krokodile.