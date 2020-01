Warum wir italienisches Essen lieben und unschuldige Naschkatzen sind

Orale Fixierung

Wobei: In seinem Labor werde „quer durch den Gemüse- und Produktgarten verkostet“, sagt der Geschmacksforscher. „Ich hatte immer eine starke Beziehung zu Lebensmitteln, zum Essen und Kosten“, ergänzt er. „Ich habe den Verdacht, dass man so geboren wird – orale Fixierung.“ Lacht. „Ich glaube, dass es so was wie eine sensorische Intelligenz gibt.“

An diesem Punkt lernen wir, dass die Vorliebe für Süßes eindeutig angeboren ist. „Genauso wie die Aversion gegen bitter und sauer.“

Mit Geschmackserziehung lässt sich aber viel ändern: „Man hat festgestellt, dass Neugeborene Anisgeruch mögen, wenn die Mutter in der Schwangerschaft Anis-Kekse gegessen hat. ,Liking by Tasting’ ist die goldene Regel“, sagt er, um gleich nochmal zu verblüffen: „Übrigens enthält Muttermilch Glutamat.“ Ja, jenes Glutamat, das zum Synonym für industriell Produziertes wurde, was aber so nicht stimmt. Dürrschmid: „Es ist einfach Umami, der Geschmack für Aminosäuren. Die italienische Küche ist deshalb so erfolgreich, weil sie lauter glutamatreiche Rohstoffe verwendet: Reife Tomaten, Parmesan, Pilz, Schinken, ... das alles auf einer Pizza ist eine Umami-Bombe.“