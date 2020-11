Warum wieder mehr Waldrappe illegal geschossen werden

Der jüngste Fall ist der eines Weibchens mit Namen Afra. Am 9. November überflog Afra die Küstenstadt La Spezia in Ligurien. Kurz danach zeigte der Solarsender, mit dem sie wie jeder andere Vogel des Waldrapp-Projektes ausgestattet war, ihren Tod an.

Seit Jahren bemüht sich ein Artenschutzprojekt den Waldrapp in Europa wieder heimisch zu machen. Die Population ist inzwischen auf mehr als 150 Vögel angewachsen. "Wir konnten in den vergangenen Jahren die Verluste durch illegale Jagd in Italien mehr als halbieren, das war ein großer Erfolg", sagt Projektleiter Johannes Fritz.

"Doch in diesem Jahr hat sich die Situation wieder geändert. Wir haben sieben Verdachtsfälle für illegale Abschüsse, das ist schockierend und alarmierend."