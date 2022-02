Warum sich Sex doch lohnt, zumindest für Stabheuschrecken

Was die Biologen herausfanden, bestätigt die alte Hypothese des deutschen Biologen August Weissmann: Er postulierte Ende des 19. Jahrhunderts, dass sexuelle Fortpflanzung die Variationsbreite an Merkmalen in einer Population erhöht. Dies wiederum sorgt dafür, dass sich eine Spezies weiterentwickeln und besser an ihre Umwelt anpassen kann. So auch bei den Stabheuschrecken: Asexuell reproduzierende Timema können vorteilhafte Mutationen nicht so effizient weitergeben. Bedeutet: Sie können sich evolutionär nicht so schnell anpassen wie sexuell reproduzierende Arten. Das führt zu einer Verringerung biologischer Vielfalt und Anpassungsfähigkeit an die Umwelt.

Übrigens: Timema haben – wie Menschen – einen zweifachen Chromosomensatz.