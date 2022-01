Warum künftig alle Winterspiele in Sapporo stattfinden sollten

Zuerst soll aber Robert Steiger zu Wort kommen. Der Innsbrucker Forscher beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Schneesicherheit von Skigebieten und hat gemeinsam mit Kollegen aus Kanada und den USA analysiert, was der Klimawandel künftig mit den Olympia-Sportstätten anrichten wird. „Vor allem, da die Bewerbung um Spiele eine lange Vorlaufzeit hat. Da können von der Entscheidung, sich zu bewerben, bis zum Event schon mal 20 Jahre vergehen.“ Also hieß es, historische Klimadaten seit den ersten Spielen in Chamonix vor fast 100 Jahren bis heute zu durchforsten und mit Klimawandel-Szenarien für die Jahre 2050 und 2080 abzugleichen.

Europa ist aus dem Rennen

Ergebnis: Die meisten Austragungsorte in Europa werden bereits in den 2050ern als unzuverlässig eingestuft, selbst in einer emissionsarmen Zukunft.