Warum es so schwierig ist, das Massengrab von Rechnitz zu finden

Salbers Aussage veranschaulicht das Problem, das die Historiker haben: „Teils waren sie damals Kinder, teils kennen sie die Ereignisse nur aus Erzählungen. Jedes Jahr wird es schwieriger. Bald gibt es niemanden mehr, der etwas dazu sagen kann“, sagt Trojan.

Wobei: Erinnerungen sind trügerisch, die Umgebung hat sich komplett verändert und Zeitzeugenaussagen müssen mit Luftbildarchäologie, Bodenradar und Geomagnetik sowie Archivmaterial verschränkt und gegengecheckt werden. So hatten die Forscher eine Kernverdachtsfläche für die Position der Gräber rund um den Kreuzstadl ausgemacht.

42 Fußballfelder

„Rund um“ sind 300.000 m², so viel wie 42 Fußballfelder. „Die in Frage kommende Fläche ist also extrem groß“, sagt der Archäologe Nikolaus Franz. „Luftbildarchäologie und Geophysik zeigen viele Objekte, die in Größe und Form für ein Massengrab in Frage kommen. Darum kommen wir nicht auf e i n e n Punkt in der Landschaft.“ Außerdem könnten die NS-Opfer genauso gut in mehreren Gräbern verscharrt worden sein. „Leider gibt es noch keine Technologie, die menschliche Knochen im Boden ausmachen kann.“

Allein bei der aktuellen Kampagne hat er sich noch sechs weitere Stellen vorgenommen – „immer in der Hoffnung, dass es die Letzte ist“.

Unterdessen haben Franz, der Bundesheer-Bagger und ein paar Kollegen die Grasnabe und einige Dezimeter Erde abgetragen, ein ordentlicher rechteckiger Fleck ist entstanden. Das, was darunter liegt, ist eine große Materialentnahmegrube, die in der Jungsteinzeit zur Entsorgung von Siedlungsmüll benutzt wurde, aber kein Grab aus 1945. Warum die Archäologen sicher sind? Die entdeckte Keramik verrät es ihnen und ist die nächste Enttäuschung für Geza Vadasz’ Sohn, Gabor.