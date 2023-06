Warum der Mensch irgendwie noch immer ein Affe ist

Menschen und Affen haben offenbar mehr gemeinsam, als bisher bekannt war. Das zeigten zumindest j√ľngste Erbgutvergleiche eines internationalen Forscherteams, an dem auch Wiener Experten beteiligt waren. Wiener Experten erstellten einen neuen Primaten-Stammbaum, wo sich die √Ąste der Menschen und Schimpansen nun fr√ľher verzweigen, als bisher geglaubt (vor rund 8 statt 6 Millionen Jahren). Die Studien erschienen in einer Sonderausgabe des Fachjournals Science.

Ein internationales Forscherteam sequenzierte das Erbgut von 703 Individuen aus 211 Primatenarten (dazu geh√∂ren neben Menschen, Menschenaffen und Affen auch Lemuren) und zog zum Vergleich √§ltere Erbgutdaten hinzu. "Insgesamt stellten wir die Daten von 809 Individuen aus 233 Primatenarten zusammen, die alle 16 Primatenfamilien umfassen", schreibt das Forscherteam in der Fachpublikation zur vom √Ėsterreicher Lukas Kuderna geleiteten Studie. Er arbeitet in den Labors des Sequenzierautomaten-Herstellers Illumina in Foster City (USA).

Erbgutvergleiche

Die Erbgutvergleiche zeigten, dass Menschen sich viel weniger von den Affen unterscheiden, als man bisher angenommen hat. Von 647 Erbgut-Ver√§nderungen, die bisher als rein menschlich eingestuft wurden, gibt es rund zwei Drittel auch bei anderen Primaten. "Was uns tats√§chlich zum Menschen macht, scheint seltener zu sein, als erwartet", so Martin Kuhlwilm vom Department f√ľr Evolution√§re Anthropologie der Universit√§t Wien in einer Aussendung. Erbgutvergleiche von 233 Affenarten und Menschen entlasten Millionen von Mutationen (Erbgutver√§nderungen) als gutartig und entlarven einige, die Krankheiten f√∂rdern, so ein Forscherteam mit √∂sterreichischer Beteiligung.

Häufige Mutationen ungefährlich

"Wenn Mutationen in Primaten √∂fter vorkommen, nehmen wir an, dass sie keinen gro√üen Einfluss haben", erkl√§rte Kuhlwilm der APA: "W√§ren sie sch√§dlich, w√ľrden auch unsere n√§chsten Verwandten Probleme damit haben." Demnach w√§ren sie weniger interessant bei der Suche nach krankheitsausl√∂senden Varianten. So kommen 4,3 Millionen von 70 Millionen m√∂glichen "Fehlmutationen" h√§ufig bei Primaten vor und k√∂nnen als potenziell gutartig angesehen werden, da ihr Vorhandensein bei diesen Tieren ohne Anzeichen von Krankheit toleriert wird.

Die restlichen mehr als 65 Millionen Mutationen untersuchte ein Deep-Learning-Computeralgorithmus namens "PrimateAI-3D". Er sollte vorhersagen, wie wahrscheinlich sie krankheitsf√∂rdernd sind, so Kuhlwilm. Dabei wurden unter anderem achtzehn neue Varianten entdeckt, die Entwicklungsst√∂rungen des Nervensystems beg√ľnstigen k√∂nnen.