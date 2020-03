Wann der Höhepunkt der Coronawelle erreicht ist, entscheiden wir

Wie die Zukunft aussieht? Das kann auch Niki Popper nicht sagen. Der Informatiker der Technischen Universität ( TU) Wien berechnet mit seinem Team in Simulationsmodellen die Ausbreitung der Epidemie und was die aktuellen Maßnahmen der Regierung bringen.

In einer Aussendung teilte er mit, dass die Schulschließungen die zwischenmenschlicher Kontakte um etwa zehn Prozent reduzieren werden. Wenn man annimmt, dass Menschen über 65 ihre Kontakte auf die Hälfte reduzieren, gehe die Gesamtzahl der Kontakte um weitere acht Prozent nach unten. „Das reduziert den Peak, also die Maximalzahl an Personen, die gleichzeitig krank sein werden, bereits um 40 Prozent. Die Zahl der schweren Fälle insgesamt reduziert sich laut unserem Modell dadurch sogar um 55 Prozent – auf 45 Prozent des ursprünglichen Wertes, den wir ohne diese Maßnahmen hätten", sagt Popper.

Im Interview mit dem KURIER erklärt er, warum niemand weiß, wann der Peak erreicht ist.