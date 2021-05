Vorarlberger Chemiker für Europäischen Erfinderpreis nominiert

Die Natur hat mit der Erbsubstanz DNA ein ausgeklügeltes Speichermedium geschaffen. In dieser Form tragen Lebewesen ihre Bau- und Betriebsanleitung in sich. So wie Daten im Binärcode etwa auf einer Festplatte gespeichert werden, können sie auch in einen genetischen Code umgewandelt werden. Der besteht dann aus einer entsprechenden Sequenz der vier DNA-Basenpaare (Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin). Das verlockende am Speichermedium DNA ist, dass große Datenmengen auf kleinstem Raum verstaut werden können.

Um das Problem zu umgehen, dass sich ungeschützte DNA-Stränge sehr schnell zersetzen, sobald sie Wasser, Luft und Hitze ausgesetzt sind, ließen sich Grass und Stark für ihre Lösung von Fossilien inspirieren. So kann die Erbsubstanz von Tieren oder Menschen sehr lange etwa in Knochen oder Zähnen überdauern. "Erst heuer ist eine Arbeit erschienen, die gezeigt hat, dass DNA über eine Million Jahre stabil ist in Fossilien. Wir haben versucht, chemisch so ein Fossil nachzustellen", so Grass im Gespräch mit der APA.

Dazu haben die beiden Chemiker synthetische DNA in winzige Glaskügelchen eingeschlossen, die rund 100 Nanometer klein und damit bis zu 10.000mal dünner sind als ein Blatt Papier. So kann die DNA vor Korrosion und Temperatureinflüssen geschützt werden. Bei Bedarf kann das Glas mit einer Fluoridlösung wieder aufgelöst und die Information auf dem DNA-Strang mittels Sequenzierung ausgelesen werden. Die Forscher lagerten derart verpackte DNA eine Woche lang bei 70 Grad Celsius, was ihren Angaben zufolge Umwelteinwirkungen von rund 2.000 Jahren bei durchschnittlichen Temperaturen in Mitteleuropa entspricht, und konnten anschließend die Daten fehlerfrei wiederherstellen.