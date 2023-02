"Unsere Wissenschaft stirbt im Bombenhagel"

Wieder unterbricht sich Anna, weil der Krieg ihre Gedanken dominiert: Anfangs dachte sie: "Das geht schnell vorbei. In zwei, drei Monaten kann ich wieder heim. Ich habe mir einfach vorgestellt, dass es sich um einen Forschungsaufenthalt in Wien handelt."

Mittlerweile ist ein Jahr vergangen.

Kosogor ist trotzdem dankbar. Sohn Ivan hat sich hier rasch integriert, spricht Deutsch und liebt den Kindergarten. Wenn irgendwo eine Sirene zu hören ist, holt ihn das Grauen ein: "Ist der Krieg jetzt auch nach Österreich gekommen", fragt er dann.

Unsicherheit

Als ihr Forschungsaufenthalt in Wien nicht verlängert wurde, ging Kosogor im Herbst für drei Wochen nach Japan. Ihren Sohn schickte sie am 9. Oktober zum Ehemann nach Kiew. "Am 10. Oktober begann das russische Bombardement", erzählt sie. "Ein Albtraum für mich." Fünf Tage Blackout; kein Wasser; kein Strom; Ivan, der im Kindergarten in den Erdäpfelkeller flüchten muss, während sie tausende Kilometer entfernt in Japan vor Ungewissheit zitterte.

Mittlerweile sind die beiden wieder in Österreich. Die Kollegen vom Institut für Funktionelle Materialien an der Fakultät für Physik unterstützen Kosogor. "Und das Wolfgang Pauli Institut. Direktor Norbert Mauser hat vor einem Jahr eine großartige Initiative für Forscher gestartet, die in der Ukraine geblieben sind", erzählt sie.

Die Situation für die Physiker in Charkiw sei besonders schlimm, ihr Institut wurde zerbombt. Trotzdem versuchen die Wissenschafter weiterzumachen. "Für theoretische Physiker ist das einfacher, weil sie kein Labor für Versuche brauchen."

So oder so sei es schwierig: Ihr Forschungsgebiet, die Materialphysik, ist eine Männerdomäne, aber die Männer von 18 bis 60 dürfen die Ukraine nicht verlassen. "Die Forschung ist auf Eis gelegt", meint sie bitter.

Unverständnis

Einer ihrer engsten Freund, ein theoretischer Physiker, ist in Bachmut. "Er befindet sich in der Hölle und ist nicht sicher, ob er da rauskommt." Verärgert und voller Unverständnis setzt sie fort: "Ich kann nicht verstehen, wie die Universitäten auf der ganzen Welt, weiter mit russischen Forschern zusammenarbeiten können. Das ist inakzeptabel."