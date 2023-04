Warum in Southampton das Titanic-Unglück auch jetzt noch allgegenwärtig ist

Und dann sieht man schwarze, ovale Plaketten an Hausfronten. Jene an der Town Quay Promenade erinnert an „James McGrady, Stewart 1. Klasse“, umgekommen 1912 im Titanic-Desaster. Die Plakette ist neben der Eingangstür in die „Plattform Tavern“, das einzige Pub mit Blick auf den Anlegeplatz. Deshalb erzählt Lokalbetreiber Stewart Cross gerne, dass es Vorbild für jenes Lokal war, in dem Leonardo DiCaprio als Jack sein Ticket für die Überfahrt gewinnt. Gedreht wurde der Hollywood-Blockbuster, der heuer 25. Jubiläum feiert, nicht in Southampton. Aber Regisseur James Cameron war zur Recherche angereist und durch die Straßen gewandelt.