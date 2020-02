Time Machine: So sah die Welt anno dazumal aus

Beispiele für gelungene Vorhaben an der Schnittstelle von historischen Quellen und moderner Technologie gebe es auch in Österreich: So hat die TU Wien Technologien entwickelt (z. B. einen Multispektralscanner), die Dinge erkennen, die das menschliche Auge nicht sehen kann.

Die Universität Innsbruck beschäftigt sich mit Handschriften-Erkennung. Hier werden Systeme entwickelt, die u.a. mittels KI alte Handschriften digital transkribieren können.

Das Archivnetzwerk Icarus wiederum steht hinter der Digitalisierung der Personenstandsbücher in ganz Österreich.

Bereits 2018 ging die „Sammlung Woldan“ online. Mehr als 380 wertvolle historische Landkarten der ÖAW sind digitalisiert und frei im Web einzusehen. Das Besondere: Die hochauflösenden Scans wurden punktgenau den geografischen Koordinaten zugewiesen – „georeferenziert“, wie es in der Fachsprache heißt. In den „Vogelschauplan Wiens“ aus der Zeit Maria Theresias kann man dank hochauflösender Scans in die Straßen Wiens hineinzoomen und eine moderne Straßenansicht von Google Earth eins-zu-eins darüberlegen. Der unmittelbare Vergleich zwischen damals und heute zeigt, welche Wiener Bezirke im 18. Jahrhundert noch Weideland waren oder was sich damals auf dem Grundstück des eigenen Wohnhauses befand.