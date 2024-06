"Fassungslos, was wir sahen": Tigerhai verblüfft Forscher

Ein Tigerhai hat australische Forscher in Erstaunen versetzt, indem er vor ihren Augen einen Schnabeligel erbrochen hat. Die Wissenschafter der James Cook University in North Queensland waren dabei, Meerestiere zu markieren, als ein drei Meter langer Tigerhai vor ihnen einen toten Echidna, auch bekannt als australischer Ameisenigel, hervorwürgte. Das stachelige Eier-legende Säugetier lebt an Land und ist damit mitnichten ein typisches Beutetier von Haien.