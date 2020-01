Tiercoach: Wenn das Gleichgewicht gestört ist

Die Symptome sind plötzlich da und fallen heftig aus: Der Vierbeiner kann seinen Kopf nicht mehr gerade halten, die Augen zittern unkontrolliert, darüber hinaus muss er meist erbrechen, beim Gehen schwankt er hin und her, im Extremfall bleibt er auf dem Boden liegen.„Das Geriatrische Vestibularsyndrom ist eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen bei alten Hunden“, sagt Zoodoc Katharina Reitl. Der KURIER-Tiercoach erklärt, wodurch der Gleichgewichtssinn in Mitleidenschaft gezogen werden kann, und was den Patienten hilft.