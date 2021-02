So erobern die Lipizzaner jetzt das Netz

Militärtechnologie

In diesem Punkt hat auch Neubauer selbst einiges gelernt. Zum Beispiel, dass die Reitkunst der Hofreitschule eigentlich Militärtechnologie ist. „Die Pferde springen nicht so herum, weil es lustig ist. Das ist natürliches Verhalten, das man durch Zucht und Dressur verstärkt hat. Wenn etwa ein Heerführer durch Fußsoldaten bedrängt wurde, konnte sein Pferd aufhüpfen und ausschlagen, oder seitlich ausweichen.“

Warum der Wissenschafter das erzählt? Weil er genau diese Geschichte im Rahmen des neuen Konzepts in Form von Projektionen und virtuellen Rundgängen unter die Leute bringen will: „Wie Pferd und Reiter aufeinander abgestimmt wurden, um Kriege zu gewinnen. Das ist dasselbe, was Skythen, Hunnen, Awaren, Magyaren und, kurz vor dem Beginn der Tradition in Österreich, auch Mongolen vorgelebt haben“, sagt der Archäologe. „Daraus entsteht die neue Ausstellung in Piber, die wir hoffentlich im Laufe des Jahres eröffnen können.