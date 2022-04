So bewies Thor Heyerdahl, dass Menschen schon früh den Pazifik überquerten

Sie hatte er gleich bei der ersten Begegnung gefragt, ob sie sich mit ihm ein Leben draußen in der Natur vorstellen könne. Livs Antwort: „Mit dir überall." Überall war Fatu Hiva, eine Insel in Polynesien.

Polynesien ließ Heyerdahl nie wieder los: Er vertraute sich also in diesem Frühling 1947 mit seiner Kon Tiki den Meeresströmungen an. Es sei ein „fantastisches, seetaugliches Floß“, schrieb er in sein Logbuch. Und lief nach 4.300 nautischen Meilen (immerhin 6.900 Kilometern) und 101 Tagen auf Grund – genau dort, wo er hin wollte: in Polynesien. Der junge Forscher hatte den Beweis erbracht, dass südamerikanische Indigene die Südseeinseln durchaus erreicht haben könnten. Und versetzte der etablierten Wissenschaft damit eine Ohrfeige.

Weltberühmt

Auch für die Vermarktung seiner Abenteuer hatte er ein gutes Gespür: Sein Kon-Tiki- Buch wurde ein Bestseller und in 70 Sprachen übersetzt, der gleichnamige Film mit zwei Oscars ausgezeichnet.

Wissenschaftliche Anerkennung aber blieb ihm lange verwehrt. „Heyerdahl hat nur bewiesen, dass die Norweger gute Seeleute sind“, kommentierte ein US-Wissenschafter. Und Polynesien-Experte Sir Peter Buck meinte: „Ein nettes Abenteuer, aber sie können niemanden davon überzeugen, dass es sich hier um ein wissenschaftliches Experiment handelt.“

Bis zu seinem Tod reagierte Heyerdahl allergisch, wenn man ihn darauf ansprach: „Mir gefällt es nicht, als Abenteurer bezeichnet zu werden, um den Wert meiner wissenschaftlichen Erkenntnisse zu schmälern. Ich habe nie eine wissenschaftliche Expedition um des Abenteuers willen gemacht, aber ich genieße das Abenteuer, wenn es mir begegnet.“

Seine Expeditionen

Und das war wohl öfter der Fall: Heyerdahl reiste mit einem selbst gebauten, archaischen Papyrus-Boot von Afrika nach Amerika, um zu beweisen, dass schon die alten Ägypter Zentralamerika erreichen konnten. Mit einem sumerischen Schiff aus Schilf kreuzte er im Indischen Ozean zwischen Dschibuti, Karatschi und Bagdad.