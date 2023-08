So aufwendig wurden zwei Niederösterreicher vor mehr als 3.000 Jahren bestattet

„Wir konnten nicht nur vieles zu den beiden Individuen herausfinden – ein 9- bis 15-jähriges Kind mit Mangelerscheinungen und eine 23 bis 32 Jahre alte Frau – , sondern auch die Bestattungsriten so genau wie möglich rekonstruieren“, sagt Waltenberger. So offenbarten einige der Knochen etwa tierischen Ursprung von Schaf, Wildschwein, Hirsch und Ziege, die als Speisenopfer am Scheiterhaufen mitverbrannt wurden.

Mithilfe der Archäobotanik wurde darüber hinaus eine große Menge an pflanzlichen Nachweisen gefunden. „Etwa 19.000 verkohlte Pflanzenreste konnten unter dem Mikroskop identifiziert werden, darunter Hirse, Linsen, Emmer, Einkorn und Holunder“, sagt Waltenberger. „Auch Drusch-Reste, also die Stängel und Ährchengabeln, die beim Dreschen übrigbleiben, waren in den Urnen. Wir gehen davon aus, dass sie als Anzünder für den Scheiterhaufen verwendet wurden.“

Ehrenvolle Bestattung

Das Gesamtbild zeugt von einem aufwendigen Bestattungsritus, bei dem die angekleideten Verstorbenen gemeinsam mit vielfältigen Grabbeigaben auf dem Scheiterhaufen platziert wurden.

Für die Forschung ist die Entwicklung der neuen Methode ein wichtiger Schritt: „Über die späte Bronzezeit wissen wir vergleichsweise wenig, da sich Brandbestattungen bisher nur eingeschränkt Informationen entnehmen ließen. Mit der neuen Vorgehensweise können wir hier deutlich genauere Interpretationen vornehmen – und damit viel mehr über die damalige Zeit herausfinden“, ist Waltenberger überzeugt.