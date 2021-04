Sieben Chiffriermaschinen "Enigma" zufällig in der Ostsee gefunden

Rekonstruktion durch Röntgenbilder möglich

„Wir haben 4000 einzelne Röntgenbilder aus verschiedenen Richtungen von der Enigma aufgenommen und diese anschließend algorithmisch in ein 3D‐Bild rekonstruiert“, sagt Thorsten Buzug, Direktor der Frauenhofer Einrichtung. „Wenn man die Dosis bei einem Menschen angewendet hätte, dann wäre es eher eine Strahlentherapie gewesen.“ Doch bei der alten Kriegstechnik spielt die Strahlendosis keine Rolle. Das so entstandene Computermodell ist deutlich detaillierter als Bilder eines herkömmlichen CT im Krankenhaus. Deren Auflösung liege bei unter einem Millimeter, sagt Buzug. „Wir kommen hier deutlich in den Mikrometer‐Bereich.“

Mindestens eine der Maschinen vom Ostseegrund soll in der Werkstatt des Museums für Archäologie auf Schloss Gottorf in Schleswig restauriert werden. „Die Enigma‐Geräte sind archäologische Funde, die vom Archäologischen Landesamt Schleswig‐Holstein in Zusammenarbeit mit den Findern und Experten erfasst, untersucht, erforscht und publiziert werden“, sagt Landesamts‐Leiter Ulf Ickerodt.

Maschinen sollen ausgestellt werden

Dafür liefern die Lübecker Experten wichtige Vorarbeit. Auf ihrem detaillierten Modell des Innenlebens der Maschine sind auf den ersten Blick keine größeren Schäden auszumachen. Die Enigma ist voller Schlick. Im Zusammenspiel mit dem Salzwasser der Ostsee bot dieser nach Angaben der Archäologen ein günstiges Milieu zur Konservierung. Nach der Restaurierung sollen die Enigmen aus der Ostsee ausgestellt werden. „Wir haben bisher drei Enigmen gescannt“, sagt Maximilian Wattenberg. In einer Maschine sei auch eine Muschel im Inneren entdeckt worden. Auch die anderen Geräte sollen digital archiviert werden.