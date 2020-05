Pulitzer-Preis für Klimareportage über das Sonnblick-Observatorium

Im Herbst 2019 stießen die US-Kollegen auf die seit 1886 bestehende Messreihe des Sonnblick-Observatoriums der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Es zählt mittlerweile zu den bedeutendsten Gipfelobservatorien der Erde. Die Journalisten kontaktierten Elke Ludewig, die Leiterin des Sonnblick-Observatoriums. Nach einem intensiven Informationsaustausch per Telefon und Mail gab es eine virtuelle Führung per Computer.

Der so entstandene Artikel floss in eine Klimawandelserie mit dem Titel: „2 °C: Beyond the Limit“ ein, die jetzt mit dem Pulitzer-Preis für Hintergrundberichterstattung ausgezeichnet wurde.

Der KURIER hat zwar keinen Preis gewonnen, durfte das Sonnblick-Observatorium im Frühsommer 2016 dafür aber in der Realität besuchen. Hier finden Sie die Klimareportage zum Nachlesen: