Nicht alle Dinos wuchsen auf dieselbe Art

Mehr als zwölf Meter von der Schnauze bis zum Schwanz und gut 7.000 kg schwer: „Das allererste Exemplar, das mir das Museum zur Beprobung überließ, war Sue“, sagt der Paläontologe Tom Cullen. „Es war ziemlich nervenaufreibend, weil es sich um ein so berühmtes Fossil handelt.“ Sue ist das Skelett eines Tyrannosaurus rex im Field Museum of Natural History in Chicago. Das Fossil ist das vollständigste, besterhaltene und größte bekannte Skelett dieser Dinosaurierart. Und Cullen ging mit einem diamantbestückten Kernbohrer darauf los, um einen winzigen Zylinder aus dem Oberschenkelknochen herauszuschneiden.

Das Ergebnis war ein Querschnitt des Knochens, wobei Linien wie Baumringe zeigten, wo Jahr für Jahr neuer Knochen gewachsen war. Zurück im Labor schnitt Cullen Knochenproben in Scheiben, die so dünn waren, dass Licht durch sie hindurchgehen konnte, und untersuchte sie unter einem Mikroskop.

„Die meisten Tiere haben jedes Jahr eine Periode, in der sie aufhören zu wachsen, im Winter, wenn das Futter knapper wird. Es zeigt sich in den Knochen als Linie, wie ein Jahrring“, sagt Cullen. Durch die Analyse dieser Wachstumslinien können Wissenschafter erkennen, wann ein Tier wächst und wie alt es war.

Große Fragen

Cullen wollte verstehen, wann und wie Saurier wachsen. Dazu hat er sich „eine breite Palette verschiedener Theropoda, zweibeiniger, fleischfressender Dinosaurier“, angesehen. Seine Erkenntnisse hat er jetzt im Wissenschaftsmagazin Proceedings of the Royal Society B veröffentlicht. „Wir wollten vor allem verstehen, wie einige von ihnen so groß wurden – ist die Art und Weise, wie T. Rex wuchs, die einzige Möglichkeit, dies zu erreichen?“

Die Frage, wie ein Tier groß wird, ist überraschend knifflig. Säugetiere wie wir neigen dazu, eine Periode extremen Wachstums zu durchlaufen, wenn sie jung sind, und dann gleich groß zu bleiben. Bei anderen Tiergruppen ist das nicht immer so. Cullen: „Vögel haben Super-Wachstumsschübe und erreichen sehr schnell die Erwachsenengröße, während Reptilien wie Alligatoren und Schlangen ein verlängertes Wachstum haben. Bei ihnen ist ein wirklich großes Individuum wahrscheinlich sehr alt.“

Cullen weiß jetzt: Sue wurde etwa 33 Jahre alt. Um diese massive Größe zu erreichen, nahm der T. Rex als Teenager etwa 15 bis 20 kg pro Woche zu. Seine entfernten Vettern, die Allosauroiden, konnten fast genauso groß werden, aber sie wuchsen ihr ganzes Leben lang langsam, wobei die ältesten Individuen auch die größten waren.