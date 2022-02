Neue Daten: Schwarzer Tod war weniger tödlich als bislang gedacht

Sein Co-Autor, der Umwelthistoriker Martin Bauch, ergänzt: "Für Regionen wie Böhmen, Ungarn und Polen bestärken die Ergebnisse der Studie die Annahme, dass deren Blüteperiode ab 1350 nicht zuletzt mit dem Ausbleiben des Schwarzen Todes zu tun haben könnte.“

Die Unterschiede in der Mortalität in Europa zeigen, dass die Pest eine dynamische Krankheit war und insbesondere kulturelle, ökologische, ökonomische und klimatische Faktoren einen entscheidenden Einfluss auf ihre Verbreitung und Auswirkungen hatten. Die Forschenden hoffen, dass in Zukunft mehr Studien paläoökologische Daten und Schriftquellen in Verbindung setzen werden, um zu verstehen, wie diese Variablen bei der Entstehung vergangener - und gegenwärtiger - Pandemien zusammenwirken.