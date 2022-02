Erst ein Drittel der Lebewesen in der Tiefsee bekannt

Erst ein Drittel der in der Tiefsee lebenden Organismen sind bekannt. Fast zwei Drittel k├Ânnen hingegen keiner bisher bekannten Gruppe zugeordnet werden, wie das Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseen am Montag in Frankfurt am Main unter Berufung auf eine Auswertung von zwei Milliarden DNA-Sequenzen durch ein internationales Forscherteam mitteilte.

Beeinflusst Weltklima entscheidend

Die Forschenden analysierten DNA-Sequenzen aus Tiefseesedimenten aller gro├čen Ozeanbecken und griffen dabei auf fast 1.700 Proben von 15 internationalen Tiefseeexpeditionen zur├╝ck. Eine Vielzahl verschiedener Organismen sorgt in Tiefen von bis zu 9.585 Metern daf├╝r, absinkende, meist von Plankton stammende organische und anorganische Stoffe zu recyceln oder zu binden.

Das Leben auf den Tiefseeb├Âden sei Grundlage f├╝r "das gesunde Funktionieren der Nahrungsnetze in den Ozeanen und das Binden von atmosph├Ąrischem Kohlenstoff", erkl├Ąrte Senkenberg-Wissenschafterin Angelika Brandt. "Beides beeinflusst unser Weltklima entscheidend." Die H├Ąufigkeit und die Zusammensetzung der f├╝r die Studie analysierten Plankton-DNA in Tiefseesedimenten best├Ątigt demnach, dass die Polarregionen als Hotspots der Kohlenstoffbindung fungieren.

"Es ist wichtig, das zu verstehen und dann auch entsprechende Schutzma├čnahmen ergreifen zu k├Ânnen", erkl├Ąrte Brandt. "Denn das ├ľkosystem Tiefsee steht, verursacht durch den Menschen, unter enormem Druck - Klimawandel, Tiefsee-Bergbau, ├ľl- und Gasexploration, Schleppnetze sowie Verschmutzung bedrohen das Leben in den Tiefen des Meeres."