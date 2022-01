Neu entdeckter Baum in Kamerun nach Leonardo DiCaprio benannt

Weil er sich für den Erhalt des Ebo-Regenwaldes in Kamerun eingesetzt hat, ist ein dort entdeckter Baum nach dem US-Schauspieler Leonardo DiCaprio benannt worden. Der vier Meter hohe Tropenbaum mit seinen gelbgrünen Blüten am Stamm heißt nun Uvariopsis dicaprio, wie ein Forscherteam der britischen Kew Gardens am Donnerstag mitteilte (hier können Sie den Fachartikel nachlesen).

Er ist die erste neu entdeckte Spezies, die dieses Jahr einen Namen erhielt.

Die britischen Botanik-Experten hatten sich gemeinsam mit dem 47-jährigen Hollywoodstar und der Naturschutzorganisation Re:wild erfolgreich gegen die Abholzung eines großen Teils des Ebo-Waldes eingesetzt: 2020 ließ die Regierung ihre Pläne fallen, mehr als 68.000 Hektar für den Holzschlag freizugeben. Mit der Benennung des "einzigartigen" Baums wollten sie DiCaprios Beitrag im Kampf um den Wald würdigen, erklärte der Forschungsleiter des Afrika-Teams von Kew, Martin Cheek.

Im Jahr 2021 hatten die Experten der Kew Gardens und ihre Partnern auf der ganzen Welt über 200 neu entdeckte Pflanzen- und Pilzarten benannt. "Solange eine Art keinen wissenschaftlichen Namen hat, ist es fast unmöglich einzuschätzen, wie sehr sie vom Aussterben bedroht ist", erklärten die Forscher. Auch die Erforschung von deren Eigenschaften sowie ihr Schutz vor dem Aussterben würden damit "ungemein erschwert".

Mehrere Arten auf der Liste von 2021 gelten aufgrund der Bedrohung ihres natürlichen Lebensraums bereits als vom Aussterben bedroht. Drei sollen bereits ausgestorben sein. Uvariopsis dicaprio, von dem bisher nur ein Exemplar entdeckt wurde, wurde vorläufig als stark gefährdet eingestuft.