Das Brasilianum entsteht

Kistenweise schafften die Forscher in Rio auch exotische Tiere und Mineralien für die Naturaliensammlungen an Bord. In Wien war in der Hofburg für die zahllosen Objekte bald kein Platz mehr. Kurzerhand errichtete man ein „Brasilianisches Museum“ in der Johannesgasse im 1. Wiener Gemeindebezirk. "Das Brasilianum" wurde rasch zu einer Hauptattraktion in Wien, bestand aber nur bis 1836. Danach wurden die Objekte in die Naturalienkabinette zurückgebracht, wo ein Teil 1848 beim Brand der Hofburg vernichtet wurde. Heute sind die unversehrt gebliebenen Objekte teils im Weltmuseum und teils im NHM, das damit die älteste und eine der größten Sammlungen brasilianischer Tiere und Pflanzen besitzt.