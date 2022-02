Nach 200 Jahren kehrt eine Steinstatue auf die Osterinsel zurück

Wer an die Osterinseln denkt, der denkt automatisch an die riesigen Steinmonumente. Eine solche "Moai"-Statue hat am Montag ihre Heimreise angetreten. Vorausgegangen war eine jahrelange Kampagne, um sie an ihren ursprünglichen Standort zurückzubringen, nachdem sie im 19. Jahrhundert in einem Museum in Santiago untergebracht worden war.

Die 715 Kilogramm (0,72 Tonnen) schwere Skulptur wird per Lkw in die chilenische Hafenstadt Valparaíso transportiert, von wo aus sie mit einem Marineschiff auf eine etwa fünftägige Reise zur abgelegenen Osterinsel, die von den Einheimischen Rapa Nui genannt wird, aufbrechen wird.



Auf der Osterinsel, die mehr als 3.219 km von der chilenischen Küste entfernt liegt, befinden sich mehr als tausend Steinstatuen, riesige Köpfe, die vor Jahrhunderten von den Inselbewohnern geschnitzt wurden und der Insel Ruhm und den Status eines UNESCO-Weltkulturerbes eingebracht haben.

Eine Ikone

Die Gemeinschaft der Rapa Nui veranstaltete einen Akt zu Ehren der Ikone im Nationalmuseum für Naturgeschichte in der chilenischen Hauptstadt, in dem noch zwei kleinere Skulpturen erhalten sind. Die Statue wird im Anthropologischen Museum Padre Sebastián Englert auf der Touristeninsel untergebracht.