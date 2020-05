Mit Genanalysen den geheimnisvollen Kanaanitern auf der Spur

Gefunden wurde die untersuchte alte DNA an fünf über die Region verstreuten Ausgrabungsstätten, deren Besiedelung bis in diese Zeit zurückreichte und in der Funde der Kultur der Kanaaniter zugeordnet werden konnten. Dabei ergab sich ein relativ überschaubares und erstaunlich einheitliches genetisches Bild der dortigen Bevölkerung in der Bronzezeit, das nur wenige Gruppen umfasst. Neben den Menschen, die offenbar schon seit Jahrtausenden in der Region lebten, kam es vor allem zu Zuwanderungen aus dem Kaukasus, und damit in etwa aus dem Gebiet des heutigen Armenien, sowie aus dem heute großteils im Iran liegenden Zagros-Gebirge.

Diese Bevölkerungsgruppen vermischten sich den Analysen zufolge offenbar in etwa zu gleichen Anteilen, wie es am Donnerstag in einer Aussendung der Uni Wien heißt. Die Zuwanderung aus der Kaukasus-Zagros-Region dürfte bereits vor mehr als 4.500 Jahren begonnen haben und hielt zur Überraschung der Forscher vermutlich bis in die späte Bronzezeit an.

"Unsere Ergebnisse liefern ein umfassendes genetisches Bild der Mehrheit der Bevölkerung der südlichen Levante im zweiten Jahrtausend vor Christus“, sagt Pinhasi.

Bis heute nachweisbar

Neben der starken kulturellen Übereinstimmungen waren die Kanaaniter einander offenbar auch genetisch recht ähnlich. Ihr Vermächtnis sei auch noch heute in der DNA der Bevölkerung der Region nachweisbar.

Später kam es dort zu vielen Bevölkerungsbewegungen mit Zuwanderung aus dem Nordosten, dem Süden und dem Westen, sagte Pinhasi. Während nämlich bis in die Bronzezeit das genetische Bild recht eindeutig aussehe, konnte die Erbgut-Entwicklung der dann folgenden 3.000 Jahre anhand der vorliegenden Daten nicht mehr nachvollzogen werden.

Die aktuellen Ergebnisse stützen damit ältere ähnliche Gen-Analysen, etwa jene von um Marc Haber vom Wellcome Trust Sanger Institute im britischen Hinxton, der 2017 in einer ähnlichen Analyse genetische Kontinuität feststellte.