Mit diesem Forscher muss man rechnen: Mathematiker erhält Austro-Nobelpreis

Nach dem Tsunami 2004 befasste er sich mit der Vorhersage der gefährlichen Riesenwelle, später rückte er dem (un)berechenbaren El Niño mit Formeln näher: Das Klimaphänomen geht auf eine veränderte Strömung im Pazifik zurück, die alle vier bis fünf Jahre um Weihnachten herum – daher der Name El Niño (Christkind) – an der Küste von Peru auftritt. Wenn starke Regenfälle in Südamerika runterkommen, beeinträchtigt das die globale Luftzirkulation und ist auch in Asien und Europa spürbar.

Tiefenströmung

Um auf das Klimaphänomen entsprechend reagieren zu können, braucht es vor allem eines: Vorhersagen. Dazu schaut der Mathematiker in große Tiefen. Constantin war der erste, der die so genannte Tiefenströmung in seine Berechnungen mit einbezog. „Wegen des ganzjährig hohen Sonnenstands am Äquator ist die Sonneneinstrahlung stark und wärmt die Wasseroberfläche auf. Die Wärme dringt aber nur 100 bis 200 Meter in den Ozean vor, die darunter liegenden Wasserschichten sind deutlich kühler. Mit der Temperatur ändert sich auch die Dichte. Wenn die zwei Schichten unterschiedlicher Dichte aufeinander treffen, entsteht aufgrund von Störungen eine interne Welle. Die Welle ist bis zu 40 Meter hoch, über 100 Kilometer lang und fließt – anders als die Wellen an der Oberfläche – über 10.000 Kilometer von Westen nach Osten.