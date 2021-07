Mentalität bestimmt, wie rasch auf Corona reagiert wird

"In Ländern mit einem höheren Maß an Individualismus fielen die Reaktionen der Entscheidungsträger langsamer und weniger proaktiv aus als in kollektivistisch orientierten Gesellschaften. Dieser Unterschied war in Ländern mit einem höheren allgemeinen Vertrauen in die Regierung stärker ausgeprägt“, so der Trierer Professor weiter.



Beispiel Schweden

Dem Wert „Vertrauen in die Regierung“ kommt in dieser Konstellation eine Art Katalysatorfunktion zu. So führte beispielsweise in dem individualistisch orientierten Schweden das ausgeprägte Vertrauen dazu, dass die Regierung mit Rücksicht auf individualistische Werte der Gesellschaft weniger bereit war, strenge proaktive Maßnahmen zu ergreifen. In Gesellschaften mit ausgeprägtem Kollektivismus wie Taiwan, Vietnam und China forcierte das Vertrauen in die Regierung dagegen die proaktive Umsetzung strenger Eingriffe und Regulierungen.



Das Team um Rieger ist überzeugt, mit dieser Untersuchung dazu beizutragen, Motive und Zwänge besser zu verstehen, die das Verhalten der Regierung in der Pandemie steuern. Die Forschungsergebnisse, so die Wissenschaftler, sollten auch auf zukünftige neuartige Krisen übertragbar sein.