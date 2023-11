Luftballon-Versuch: Warum deine Haare zu Berge stehen

So funktioniert das Experiment

Dafür brauchst du nur einen Luftballon und – deine Haare! Wenn du deine Haare an einem aufgeblasenen Luftballon reibst, passiert Folgendes: Der Gummi des Luftballons „entreißt“ deinen Haaren Elektronen. Dadurch hat der Luftballon mehr Elektronen als vorher – ist also jetzt negativ geladen. Deine Haare haben dadurch natürlich weniger davon und sind somit positiv geladen. Und jetzt passiert etwas wirklich Witziges. Wenn du diesen Luftballon in die Nähe deines Kopfes hältst, wandern die Haare in Richtung Luftballon – sie werden vom Luftballon angezogen.

Für alle, die sich einen wissenschaftlichen Begriff merken möchten, dieses kleine Experiment kommt aus dem Bereich der Elektrostatik. Das ist das Gebiet der Physik, das sich mit ruhenden elektrischen Ladungen beschäftigt.

Fragen zum Experiment der Woche sende an kurier@sciencepool.org