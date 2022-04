Let's dance in der Natur: So tanzen Kakadu und Co.

Seepferdchen: Morgens begrüßen sich Frau und Mann mit einem eleganten Tanz, der an einen Walzer erinnert, und gleiten sanft durchs Wasser. Minutenlang schwingen sie hin und her und wechseln manchmal sogar die Farbe, wie Amanda Vincent von der British Columbia University in Kanada in einer Studie erklärt. Für die Fische ist das Ritual so wichtig, weil sie sich gegenseitig signalisieren: Ich bin noch da! Kein Wunder: Sie leben monogam und stärken täglich ihre Bindung zueinander.