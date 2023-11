Warum viele nicht mehr Landkarten lesen können

Ob im Auto oder auf der Smartwatch: Karten sind im Alltag omnipräsent. Die Kompetenz, solche Orientierungshelfer adäquat zu deuten, fehle aber oft. Das ist eins der Themen beim Symposium "Die Macht der Karten" vom Institut für Geografie und Regionalforschung der Uni Wien am Montagabend. Neue Gebirgskarten für die Gebiete Naturpark Hohe Tauern und Schneeberg Rax Semmering sollen dabei die Machtdynamiken beim Produzieren und Lesen von Karten veranschaulichen.

Insbesondere in der Schulbildung fehle "explizit die Fähigkeit, mit Symbolen und abstrakten Dingen umzugehen", erklärte Karel Kriz, Kartograf an der Uni Wien und Vortragender beim Symposium, im APA-Gespräch. Ob es sich dabei um analoge Karten oder digitale Medien handelt, spielt laut dem Forscher keine Rolle. Im Vordergrund stehe immer, wie Menschen die Informationen interpretieren, die ihnen kommuniziert wurden - auch in Hinblick auf Machtinteressen.