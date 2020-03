Land unter: Frühe Erde war ein Wasserball

Kevin Costner hätte seine helle Freude. Neue Forschungen zeigen, dass die frühe Erde, die Heimat einiger der ersten Lebensformen unseres Planeten, möglicherweise eine „Wasserwelt“ im wahrsten Sinne des Wortes war – ganz ohne Land in Sicht. Und wie in Costners postapokalyptischem und landfreiem Film Waterworld.

In der Studie, die am 2. März in der Zeitschrift Nature Geoscience veröffentlicht wurde, beschrieben die Forscher, dass die Erdoberfläche vor 3,2 Milliarden Jahren wahrscheinlich von einem globalen Ozean bedeckt war. Die Ergebnisse der Gruppe könnten den Wissenschaftern helfen, besser zu verstehen, wie und wo Einzeller auf der Erde zuerst entstanden sind, sagte einer der Autoren, der Geologe Boswell Wing von der Universität Colorado Boulder.

Heiße Erde

Mit der Studie wollten die Forscher auch klären, ob unser Planet früher viel heißer als heute war: „Es gab anscheinend keine Möglichkeit, in dieser Debatte voranzukommen“, sagte der leitende Autor Benjamin Johnson. „Wir dachten, dass es eine gute Idee wäre, etwas anderes zu versuchen.“ Darum begaben sie sich ins Outback Nordwestaustraliens – einem Ort, der heute von sanften Hügeln dominiert wird, die von trockenen Flussbetten durchschnitten werden.

Es ist aber auch jener Platz an dem die Reste eines 3,2 Milliarden Jahre alten Brocken Ozeankruste liegen.