Komet Pons-Brooks auch in Österreich sichtbar

Nur alle 71 Jahre besteht die Chance, den Komet Pons-Brooks am Nachthimmel zu beobachten. Bei abnehmenden Mond und etwas Wetterglück, bietet sich in Österreich das Osterwochenende dafür an. Mit freiem Auge ist das schwierig, aber nicht unmöglich. Kometenexperte Michael Jäger empfiehlt als Beobachtungszeitraum die ersten 90 Minuten nach Sonnenuntergang. Den sonnennächsten Punkt erreicht der Komet am 21. April 2024.