Können Ohren schweben?

Vielleicht hast du dich schon einmal gefragt, warum es so schwierig ist, auf nur einem Bein zu stehen? Der Grund ist, dass dein Körper nicht gewöhnt ist, dein Gewicht nur auf ein Bein gleichmäßig zu verteilen. Damit das überhaupt möglich ist, brauchen wir tatsächlich unsere Ohren! Denn tief in unserem Innenohr befindet sich das sogenannte Gleichgewichtsorgan. Mithilfe dieses kleinen Organes versucht unser Körper in jeder Situation die Balance zu finden oder, anders gesagt, unser Gewicht gleichmäßig um unsere Füße, also unseren Standpunkt herum, zu verteilen.

Wie genau dieses „Balancefinden“ funktioniert, kannst du mit einem Stift ausprobieren. Lege den Stift quer auf deinen Zeigefinger und teste, in welcher Position er nicht mehr vom Finger fällt – so kannst du dir die Arbeit des Gleichgewichtorganes vorstellen.

Und jetzt werden wir dieses Prinzip wortwörtlich auf die Spitze treiben. Du brauchst einen Schaschlikspieß, drei Wäscheklammern, ein kleines Stückchen Holz, ein Blatt Papier, Schere, Klebeband, Buntstifte.

Zeichne den Umriss oder Schatten eines mit ausgebreiteten Flügeln fliegenden Vogels auf dein Blatt Papier. Achte darauf, dass die Flügel möglichst gleich groß und gleich geformt sind! Nachdem du ihn ausgeschnitten hast, klebst du auf den Kopf deines Vogels mit Klebeband das Stückchen Holz. Damit liegt nun das meiste Gewicht deines Vogels – also der Schwerpunkt – im „Vogelkopfbereich“. Klebe die drei Wäscheklammern zusammen, sodass sie eine Fläche ergeben. Die Öffnungen sollten nach oben schauen. Stecke in das Loch der mittleren Kluppe mit der Spitze nach oben deinen Schaschlikspieß. Lege deinen Vogel mit dem verstärkten Schnabel auf dieser Spitze auf. Wenn du es geschafft hast, dass das Gewicht deines Vogels gleichmäßig rund um den Kopf-Schwerpunkt ausgerichtet ist, kann dein Vogel auf der Spitze schweben. Übrigens, du kannst deinem Vogel ein wunderbar buntes Gefieder malen! Ganz wichtig ist, dass du den spitzen Stab absteckst, wenn du deinen Versuch beendet hast, damit sich niemand verletzt.

Fragen zum Experiment

der Woche sende an

kurier@sciencepool.org