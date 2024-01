Der 1752 bei Hannover geborene Adolph Franz Friedrich Ludwig Freiherr Knigge war Schriftsteller, Aufklärer und Humanist. Er schrieb zwar das Buch „Über den Umgang mit Menschen“ (1788) und legte damit den Grundstein für die Regeln der Etikette. Eigentlich aber analysierte er das Sozialverhalten der Menschen und zog Schlüsse. Man solle die Menschen nicht nach dem, was sie reden, beurteilen, sondern nach dem, was sie tun. Wertschätzung und Toleranz waren seine Themen. Die Schwächen der Mitbürger sollten nicht enthüllt werden. Womit man schnell wieder beim guten oder eben schlechten Benehmen gelandet ist. Ein Blick auf so manche Social-Media-Plattform macht sicher: Diese Einsicht aus dem Jahr 1788 wird nicht beherzigt.