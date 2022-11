Vergleiche mit anderen nacheiszeitlichen archäologischen Stätten in Norwegen hätten jetzt ergeben, dass die Schäden an den Artefakten ganz typisch und wahrscheinlich auf natürliche Prozesse an der Fundstelle zurückzuführen seien – und nicht auf einen Kampf.

Auf die Frage, ob sie die Mordgeschichte ebenfalls in Zweifel ziehe, meint Fischer lachend: "Nein, die Pfeilspitze ist nicht verschwunden."

Anderer Todeszeitpunkt?

Der Todeszeitpunkt ist für das Wissenschafter-Team aber sehr wohl ein Thema: "Sein Leichnam ruhte wahrscheinlich im bzw. auf dem Schnee des Frühlings oder Frühsommers", schreiben die Wissenschafter im Fachartikel in The Holocene. Ötzi starb also im frühen Frühling oder Sommer auf dem Schnee, nicht im Herbst.

Nicht wirklich neu

Albert Zink, der wichtigste Ötzi-Forscher und Leiter des Instituts für Mumienforschung in Bozen, den der KURIER mit den neuen Erkenntnissen konfrontierte, meint: "Ein interessanter Ansatz, denn die klimatischen Verhältnisse zu Ötzis Zeiten waren bisher eine offene Frage."

Ein paar Dinge seinen aber nicht wirklich neu: Etwa, dass Ötzi im Frühjahr starb, war nach einer Pollenanalyse seit Jahren klar. "Auch hat schon lange niemand mehr behauptet, Ötzi sei erfroren. Ich habe den Eindruck, dass die Kollegen zu sehr auf alte Erkenntnisse Bezug nehmen. Und dass sie ihre Ergebnisse auf Sensation getrimmt haben, was meiner Meinung nach gar nicht nötig gewesen wäre."

Schließlich ist Ötzi so oder so ein wichtiger Klimaindikator.

Und was mögliche Sensationen betrifft: Nach den neuen glaziologischen Erkenntnissen schätzen die Forscher die Chancen für weitere Eismumien als gut ein. Fischer kennt mittlerweile viele potenzielle Fundstellen in altem Eis, die auch besser überwacht werden. Denn das alte Eis werde in den nächsten zwei Jahrzehnten schmelzen: "Alles, was da verborgen ist, kommt heraus, man muss es nur rechtzeitig finden."