Auf der Suche nach dem Baum der Zukunft

Im Herbst des Vorjahres wurden 400 Traubeneichen auf Extremstandorten – um genau zu sein: exponierten Südlagen – ausgewählt.

Die Nationalparkverantwortlichen hatten nämlich bemerkt, dass einzelne Wald-Flecken selbst in extrem trockenen Sommern noch satt grün geleuchtet haben.

Genau getestet

Aus den markierten Eichen wurden zwei Bohrkerne gewonnen und analysiert. Fragestellung: Wie reagierte der Baum auf besonders trockene Jahre und was verrät die Genetik über seine Herkunft? Die 100 klimawandelfittesten Exemplare werden gerade bestimmt und im Herbst, so der Plan, werden die Eicheln der markierten Eichen eingesammelt. Im Pflanzgarten sollen daraus Jungbäume gezogen und der Forstwirtschaft zur Verfügung gestellt werden. In drei bis vier Jahren hofft man, dass die Pflanzen dann bereit für die Verpflanzung in wirtschaftlich genutzte Wälder sein werden.